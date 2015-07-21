日韩经济指标预测--7月22日-7月29日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.5% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +10.0% +2.4% 进口(较上年同期) -4.0% -8.7% 贸易收支(亿日圆) 顺差54 逆差2,160 7月23日(四) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 7月24日(五) 暂无重要经济指标公布 7月27日当周 7月27日(一) 暂无重要经济指标公布 7月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- +3.0% 7月29日(三) 2350 日本工业生产 6月初值 -- -2.1% 一个月预估值 -- +1.5% 两个月预估值 -- +0.6%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”