《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.54 -0.13 -0.16 1373408
京东 35.31 +0.25 +0.71 4792782
新浪 42.82 +0.94 +2.24 1314376
搜狐 47.84 +0.93 +1.98 714434
网易 151.05 +0.88 +0.59 608961
百度 202.40 +2.79 +1.40 2579484
台湾
台湾积体电路 22.88 -0.02 -0.09 1484305
联电 1.93 +0.00 +0.00 79995
日月光 6.47 +0.05 +0.78 339055
硅品精密 6.79 -0.08 -1.16 629436
和信超媒体 0.72 -0.03 -4.00 160971
友达 3.77 +0.06 +1.62 197727
中华电信 30.57 -0.07 -0.23 17239
台湾国际航电 42.67 +0.16 +0.38 1333325
香港
中国移动 65.49 +2.10 +3.31 231011
中国联通 14.87 +0.56 +3.91 156972
中国电信 59.29 +2.47 +4.35 27337
中芯国际 4.86 -0.05 -1.02 5681
电讯盈科 5.76 +0.06 +1.05 708
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”