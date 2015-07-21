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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.54 -0.13 -0.16 1373408

京东 35.31 +0.25 +0.71 4792782

新浪 42.82 +0.94 +2.24 1314376

搜狐 47.84 +0.93 +1.98 714434

网易 151.05 +0.88 +0.59 608961

百度 202.40 +2.79 +1.40 2579484

台湾

台湾积体电路 22.88 -0.02 -0.09 1484305

联电 1.93 +0.00 +0.00 79995

日月光 6.47 +0.05 +0.78 339055

硅品精密 6.79 -0.08 -1.16 629436

和信超媒体 0.72 -0.03 -4.00 160971

友达 3.77 +0.06 +1.62 197727

中华电信 30.57 -0.07 -0.23 17239

台湾国际航电 42.67 +0.16 +0.38 1333325

香港

中国移动 65.49 +2.10 +3.31 231011

中国联通 14.87 +0.56 +3.91 156972

中国电信 59.29 +2.47 +4.35 27337

中芯国际 4.86 -0.05 -1.02 5681

电讯盈科 5.76 +0.06 +1.05 708

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 张涛)

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