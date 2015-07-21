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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--7月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月21日(二)

2200 - 7月路透日本企业调查报告

7月22日(三)

0130 - 20年期政府公债标售

0300 - 石油连盟发布一周原油库存数据(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 许娜)

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