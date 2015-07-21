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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--7月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格

1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布5月房价指数

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量

1900 - 美国农业部公布月度冷藏报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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