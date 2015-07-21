《美国重要政经日程》--7月22日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格
1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布5月房价指数
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量
1900 - 美国农业部公布月度冷藏报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。