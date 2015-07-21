日本经济：通胀率将“明显”加速，预计不需更多QE举措--央行总裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行预计下一财年上半年的某个时候会达到2%的通胀目标，部分原因是该行认为油价将从去年的挫跌中稳步回升。
但这种假设情景依然存疑，因为有关中国经济泡沫和希腊债务问题的担忧可能会损及全球经济增长，并削弱能源需求。
黑田东彦稍后对路透重申，如果有必要的话他会毫不犹豫地进一步放松政策，但他认为还没有这个必要。
支持这一物价前景的一个因素是，日本劳动力需求已达到20多年最高水平，薪资也在逐渐上升，这应会增强消费者购买力。(完) (编译 龚芳/王颖；审校 张涛/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”