日本经济：通胀率将“明显”加速，预计不需更多QE举措--央行总裁

日本央行预计下一财年上半年的某个时候会达到2%的通胀目标，部分原因是该行认为油价将从去年的挫跌中稳步回升。

但这种假设情景依然存疑，因为有关中国经济泡沫和希腊债务问题的担忧可能会损及全球经济增长，并削弱能源需求。

黑田东彦稍后对路透重申，如果有必要的话他会毫不犹豫地进一步放松政策，但他认为还没有这个必要。