金砖国家：7月21日股汇市收盘纵览

路透7月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月21日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 小涨0.47%至939.81点。

中国股市：沪综指收升四连涨，题材股走势活跃存量资金博弈加剧

中国汇市：人民币微收升，美指重获升势难令汇率短期明显贬值

香港股市：收高，内地股市表现平稳激励投资者

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巴西股市：指标Bovespa指数 跌0.24%，至51,474,28点。

巴西汇市：雷亚尔结束连三日跌势，部份投资者认为近期跌势过头。雷亚尔过去三天贬值近2%，因市场预计美国将升息，带动美元走扬。雷亚尔 收报3.1725/32，上日收报3.1999/06。

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南非股市：收低，Mediclinic International 带头下杀，黄金类股则因金价回稳而弹升。Top-40指数 收跌0.28%至47,256.32点。大盘综合指数 跌0.16%至52,901.42点。

南非汇市：兰特受商品价格反弹带动走强，关注本周央行利率决定

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印度股市：收盘下跌近1%；Sun Pharmaceutical Industries 警告2016年营收顶多持平后，股价暴跌逾15%，创历来最大单日跌幅。指标BSE指数 跌0.84%至28,182.14点，NSE指数 跌0.86%至8,529.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.54/63.55，上日报63.66/63.67。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.52%，报905.330点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.52%，报494.74点。