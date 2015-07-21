美股业绩：雅虎第二季获利不及市场预期，因业务支出增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月21日 - 美国互联网企业雅虎 周二公布季度获利不及预期，由于公司增加支出用于吸引网站用户，以便更好地与谷歌 和Facebook 竞争。
雅虎股价在盘后交易中大跌3%。
该公司一直在开发移动平台的内容，希望能提升用户数量和广告营收。在激烈竞争的冲击下，公司核心的在线广告业务陷入困境。
雅虎截止6月30日第二季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.16美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期EPS为0.18美元。
分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)增至2.002亿美元，上年同期为4,380万美元。
当季扣除支付给伙伴网站的费用后的总营收持平于10.4亿美元。
搜索业务营收增加22%，而广告营收上升15%。
公司净亏损2,160万美元，合每股亏损0.02美元；上年同期为获利2.697亿美元或0.26美元。
截至周二收盘，雅虎股价今年以来已下挫21.3%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。