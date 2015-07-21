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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 07:06 BJT

美股业绩：雅虎第二季获利不及市场预期，因业务支出增加

路透7月21日 - 美国互联网企业雅虎 周二公布季度获利不及预期，由于公司增加支出用于吸引网站用户，以便更好地与谷歌 和Facebook 竞争。

雅虎股价在盘后交易中大跌3%。

该公司一直在开发移动平台的内容，希望能提升用户数量和广告营收。在激烈竞争的冲击下，公司核心的在线广告业务陷入困境。

雅虎截止6月30日第二季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.16美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期EPS为0.18美元。

分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)增至2.002亿美元，上年同期为4,380万美元。

当季扣除支付给伙伴网站的费用后的总营收持平于10.4亿美元。

搜索业务营收增加22%，而广告营收上升15%。

公司净亏损2,160万美元，合每股亏损0.02美元；上年同期为获利2.697亿美元或0.26美元。

截至周二收盘，雅虎股价今年以来已下挫21.3%。(完)

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