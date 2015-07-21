美国与加拿大经济指标预测--7月22日-7月29日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月20日当周
7月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 376.1
再融资指数 -- 1,392.4
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.3%
房价指数 -- 221.7
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 540 535
7月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月18日当周 28.0 28.1
四周均值(万人) -- 28.25
续请失业金人数(万人) 7月11日当周 222.5 221.5
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.1%
1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% +0.7%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 -- 负9
7月24日(五)
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.6 53.6
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 54.6 54.6
7月27日当周
7月27日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3
1230 美国耐久财订单 6月 +2.5% -2.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7
7月28日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.3%
未经季调房价指数(较前月) -- +1.1%
房价指数(较上年同期) -- +4.9%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 54.6
服务业PMI -- 54.8
1400 美国消费者信心 7月 100.2 101.4
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正6
7月29日(三)
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 +0.9% +0.9%
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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