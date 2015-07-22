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市场报道 | 2015年 7月 22日 星期三 08:12 BJT

****欧洲经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值    
    
    7月20日当周
    
    7月22日(三)
    0645 法国企业景气指数                              7月       正100     正100
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            5月         --     +5.40%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +7.90%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            5月         --     -0.60%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     -0.20%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           7月       0-9-0     0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            5月         --     +0.70%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --    　 持平      
    
    7月23日(四)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        6月初值         --   顺差28.6
    0830 英国零售销售(较前月)                          6月       +0.3%     +0.2%
                 (较上年同期)                                    +4.9%     +4.6%
    1400 欧元区消费者信心指数                      7月初值      负5.68     负5.6        
    
    7月24日(五)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值        50.7      50.7
                   服务业PMI                                      53.8      54.1
                   综合PMI                                         --       53.3
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值        51.9      51.9
                   服务业PMI                                      53.9      53.8
                   综合PMI                                         --       53.7
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     7月初值        52.5      52.5
                     服务业PMI                                    54.2      54.4
                     综合PMI                                      54.0      54.2
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        6月         --       持平
                       (较上年同期)                                --      +1.1%
    
    7月27日当周
    
    7月27日(一)
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       7月         --      107.4
                    现况指数                                       --      113.1
                    预期指数                                       --      102.0
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    6月         --      +5.0%
                  民间贷款                                         --      +0.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +5.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               7月         --        负7

    7月27-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                          6月       -0.2%     -0.2%
                     (较上年同期)                                -1.2%     -0.8%
    
    7月28日(二)
    0800 意大利企业信心指数                            7月         --      103.9
    0800 意大利消费者信心指数                          7月         --      109.5
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值         --      +0.4%
                          (较上年同期)                             --      +2.9% 
    
    7月29日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     6月         --     正1.73 
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         8月         --     正10.1 
    0645 法国消费者信心指数                            7月         --         94
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        6月         --  增加10.01
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                              --  增加20.98
             抵押贷款批准件数(千件)                                --     64.434
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.5%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 7月         --       正29
    
    7月29日-8月3日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      6月         --      +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      -0.4%
    
    7月29日-8月6日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    7月         --      -0.2%
                           (较上年同期)                            --      +3.3% (完)

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