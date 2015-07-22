欧洲经济指标预测--7月22日-7月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月22日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 正100 正100 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -- +5.40% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +7.90% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 -- -0.60% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.20% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -- +0.70% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- 持平 7月23日(四) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差28.6 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +4.9% +4.6% 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负5.68 负5.6 7月24日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 50.7 50.7 服务业PMI 53.8 54.1 综合PMI -- 53.3 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.9 51.9 服务业PMI 53.9 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 52.5 服务业PMI 54.2 54.4 综合PMI 54.0 54.2 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 7月27日当周 7月27日(一) 0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 -- 107.4 现况指数 -- 113.1 预期指数 -- 102.0 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 -- +5.0% 民间贷款 -- +0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负7 7月27-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.2% -0.8% 7月28日(二) 0800 意大利企业信心指数 7月 -- 103.9 0800 意大利消费者信心指数 7月 -- 109.5 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.9% 7月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 6月 -- 正1.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 8月 -- 正10.1 0645 法国消费者信心指数 7月 -- 94 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加10.01 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加20.98 抵押贷款批准件数(千件) -- 64.434 M4货供额(较前月) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正29 7月29日-8月3日 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 7月29日-8月6日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- +3.3% (完)