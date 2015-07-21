韩国金融：政府采取措施，防范沉重家庭债务带来的风险

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们并未放弃目标，但需要一些时间，让强化借款人偿债能力的努力发挥作用。”金融服务委员会主管Sohn Byung-doo在一场限定时间发稿的简报会上说。
沉重的家庭债务被认为是韩国金融系统的一大薄弱环节，因利率骤然飙升或经济急遽放缓等冲击，可能导致发生一连串的家庭债务违约事件。
除了提高分期偿还贷款占比目标，委员会还表示，政府将强化国营韩国住房金融公司(Korea Housing Finance Corporation)的融资能力，以助国内银行向借款人提供资金。
委员会亦称，将要求银行加强贷款申请的筛选实务，比如要取得更多有关申请人收入和偿债能力的文件。
韩国家庭债务相关图表：
link.reuters.com/zyf33w(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”