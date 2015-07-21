韩国金融：政府采取措施，防范沉重家庭债务带来的风险

“我们并未放弃目标，但需要一些时间，让强化借款人偿债能力的努力发挥作用。”金融服务委员会主管Sohn Byung-doo在一场限定时间发稿的简报会上说。

沉重的家庭债务被认为是韩国金融系统的一大薄弱环节，因利率骤然飙升或经济急遽放缓等冲击，可能导致发生一连串的家庭债务违约事件。

除了提高分期偿还贷款占比目标，委员会还表示，政府将强化国营韩国住房金融公司(Korea Housing Finance Corporation)的融资能力，以助国内银行向借款人提供资金。

委员会亦称，将要求银行加强贷款申请的筛选实务，比如要取得更多有关申请人收入和偿债能力的文件。

韩国家庭债务相关图表：

link.reuters.com/zyf33w(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 白云)