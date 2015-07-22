英国利率：央行总裁卡尼发出暗示后，家庭的预期升息时间提前

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月22日 - 金融数据公司Markit周三发表的调查结果显示，英国央行总裁卡尼近日关于升息时机正在临近的言论，被英国家庭听入耳中，他们开始为将来更加严峻的日子做好准备。
卡尼7月16日表示，关于金融危机爆发前以来首次升息的决策可能“在今年底左右变得更加清晰”。
Markit表示，在卡尼讲话后进行的调查显示，大约44%的受访者称预期央行在未来六个月收紧货币政策，卡尼讲话前该比例为31%，6月时为24%。
Markit家庭财务指数显示，当前及未来的通胀预期处于今年以来最强水平，尽管英国主要消费通胀指标在6月回落至零。
公共部门员工的悲观看法，把未来12个月的整体财务康泰(financial wellbeing)指数推低至一年来的最低水平。本月稍早，英国财政大臣奥斯本表示，未来四年公共部门薪资增幅将限制在1%以下。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-