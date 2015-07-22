英国利率：央行总裁卡尼发出暗示后，家庭的预期升息时间提前

路透伦敦7月22日 - 金融数据公司Markit周三发表的调查结果显示，英国央行总裁卡尼近日关于升息时机正在临近的言论，被英国家庭听入耳中，他们开始为将来更加严峻的日子做好准备。

卡尼7月16日表示，关于金融危机爆发前以来首次升息的决策可能“在今年底左右变得更加清晰”。

Markit表示，在卡尼讲话后进行的调查显示，大约44%的受访者称预期央行在未来六个月收紧货币政策，卡尼讲话前该比例为31%，6月时为24%。

Markit家庭财务指数显示，当前及未来的通胀预期处于今年以来最强水平，尽管英国主要消费通胀指标在6月回落至零。

公共部门员工的悲观看法，把未来12个月的整体财务康泰(financial wellbeing)指数推低至一年来的最低水平。本月稍早，英国财政大臣奥斯本表示，未来四年公共部门薪资增幅将限制在1%以下。(完)