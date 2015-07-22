更新版1-美股业绩：联合技术下修全年获利预估，因航空和电梯业务面临压力

这是该公司今年第二次下调全年财测，它还提到了奥的斯电梯业务在欧洲和中国运作艰难的事实。

西科斯基的命运尘埃落定之后，Hayes称，该公司已经将重点转向并购，而且“寻求规模5亿-50亿美元的交易机会。”

“此次剥离交易完成后，联合技术的瘦身行动就此结束，”Hayes称。

该公司称，第二季净利润降至15.4亿美元或每股1.73美元，上年同期为16.8亿美元或每股1.84美元。

据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师此前预期第二季净利润合每股1.71美元。

第二季营收下降5%至163.3亿美元，因美元走强对海外销售造成冲击。若以内生增长为基础，第二季营收为增长3%。