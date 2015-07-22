更新版1-美股业绩：联合技术下修全年获利预估，因航空和电梯业务面临压力

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
这是该公司今年第二次下调全年财测，它还提到了奥的斯电梯业务在欧洲和中国运作艰难的事实。
西科斯基的命运尘埃落定之后，Hayes称，该公司已经将重点转向并购，而且“寻求规模5亿-50亿美元的交易机会。”
“此次剥离交易完成后，联合技术的瘦身行动就此结束，”Hayes称。
该公司称，第二季净利润降至15.4亿美元或每股1.73美元，上年同期为16.8亿美元或每股1.84美元。
据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师此前预期第二季净利润合每股1.71美元。
第二季营收下降5%至163.3亿美元，因美元走强对海外销售造成冲击。若以内生增长为基础，第二季营收为增长3%。
今年以来，截至周一，联合技术股价已下跌4%左右，而同期标准普尔500指数 上涨3.4%。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。