《中国重要政经日程》--7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
==========================今日重要政经日程==========================
7/22（周三）
*--中国国国际经济交流中心第七十三期“经济每月谈”上午9:00在北京梅地亚中心二楼多功能厅举行。本期主题为：上半年经济形势分析。
--国务院新闻办公室定于上午10时举行新闻发布会，请工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰介绍2015年上半年工业通信业发展情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
7/26（周日）
*--北京大学经济研究所主办的原富论坛•宏观经济与金融市场沙龙第八次讨论会13:30-17:30在北京大学经济学院305会议室召开，主题为股灾后的资本市场与中国经济。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
9/23（周三）
--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。