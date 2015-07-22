《中国重要政经日程》--7月22日

==========================今日重要政经日程==========================

7/22（周三）

*--中国国国际经济交流中心第七十三期“经济每月谈”上午9:00在北京梅地亚中心二楼多功能厅举行。本期主题为：上半年经济形势分析。

--国务院新闻办公室定于上午10时举行新闻发布会，请工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰介绍2015年上半年工业通信业发展情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

7/26（周日）

*--北京大学经济研究所主办的原富论坛•宏观经济与金融市场沙龙第八次讨论会13:30-17:30在北京大学经济学院305会议室召开，主题为股灾后的资本市场与中国经济。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/23（周三）

--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程