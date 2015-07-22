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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:26 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，但上行趋势未变

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0948 1.0936 0.11 -9.50 1.2097

美元/日圆 123.83 123.87 -0.03 3.66 119.68

欧元/日圆 135.58 135.45 0.10 -6.64 144.78

美元/瑞郎 0.9576 0.9582 -0.06 -3.67 0.9941

英镑/美元 1.5565 1.5557 0.05 -0.05 1.5573

美元/加元 1.2936 1.2944 -0.06 11.34 1.1618

澳元/美元 0.7419 0.7417 0.03 -9.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6630 0.6623 0.11 -14.97 0.7797

澳元/日圆 91.870 91.870 0.00 -6.00 97.750

新西兰元/日圆 82.110 82.040 0.09 -12.18 93.310

英镑/日圆 192.76 192.70 0.03 3.72 186.38

澳元/新西兰元 1.1186 1.1190 -0.04 6.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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