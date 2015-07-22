《中国报摘》--中国证券报7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 头版头条:
--中国基金业协会数据显示，截至6月末已备案的私募证券基金管理人达5,852家，备案的私募证券投资基金9,429只，私募证券基金的管理规模1.26万亿元人民币。半年时间内管理规模增长近两倍。
* 其他:
--山东省确定将1,000亿元职工养老保险结余基金委托全国社会保障基金理事会投资运作，分批划转，目前第一批100亿元已划转到位，其余正在归集。
--保监会主席项俊波透露，今年上半年保费规模达到1.37万亿元，同比增长19.3%。
--银监会主席尚福林撰文称，将继续推动扩大民间资本进入银行业，以及探索对信用卡、理财、私人银行等业务板块和条线子公司制改革试点等。
--据统计，7月以来已经有37家上市公司发布股份回购预案。分析人士指出，上市公司积极回购公司股份传达出公司股价在二级市场被低估的信号。
--江淮汽车 拟以不低于13.88元/股发行价，非公开发行3.29亿股，募集资金45亿元，发力新能源汽车业务。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。