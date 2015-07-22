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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:28 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月22日-7月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月22日(三)

暂无重要经济事件。

7月23日(四)

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene) 主持南部非洲发展共同体(SADC)金融包容性会议开幕(0600)。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

7月24日(五)

暂无重要经济事件。

7月27日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。

7月28日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)。

7月29日(三)

曼谷--泰国财政部公布新的经济成长预估(0600)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)

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