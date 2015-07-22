《新兴市场重要经济事件预告》--7月22日-7月29日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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7月22日(三)
暂无重要经济事件。
7月23日(四)
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene) 主持南部非洲发展共同体(SADC)金融包容性会议开幕(0600)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
7月24日(五)
暂无重要经济事件。
7月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
7月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)。
7月29日(三)
曼谷--泰国财政部公布新的经济成长预估(0600)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。