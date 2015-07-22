中港个股：海通证券设立员工持股和购股权计划，建立中长期激励机制

路透上海7月22日 - 在经历较长时期的停滞后，中国券商的股权激励计划又将启航。国内大型券商海通证券 周二晚间宣布其员工持股计划和购股权计划，以建立和健全中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和保留各类优秀人才。

公告显示，员工持股计划将委托管理人设立资产管理计划，进而购买和持有海通证券A股；购股权计划主要涉及海通证券的H股。另据证券时报周五报导，持股计划面向海通证券所有员工，H股购股权其实就是期权计划，只针对核心员工。

公告指出，参与员工持股计划的人数不限，自愿购买，每位参与人通过该计划获得海通证券股票数据不得超过公司总股本的1%，且每人最低认购金额不得低于10万元人民币。资产管理计划管理人将通过二级市场购买、参与定向增发等方式取得并持有海通证券股票，持股上限为公司总股本的10%。

H股购股权计划的上限规定则是在该计划下已授出而尚未行使的全部购股权行使时可以发行的最高股份数目，不得超过H股已发行股份总数的30%。在12个月内每位参与者的购股权代表股份数量，不得超过H股总数的1%。

目前海通证券总股本为115.02亿股，其中H股为34.1亿股。

去年3月，中国证监会表示允许证券公司依法探索股权激励约束机制，之后只有一家券商旗下资管子公司上报股权激励方案。2005年时，中信证券 曾探索过针对公司高级管理层及业务骨干的股权激励计划。

海通证券A股周二收报19.67元人民币，H股收在15.66港元。（完）