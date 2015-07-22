版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报7月22日

**头版头条**

--中港股市爆股灾后保本投资产品需求大升，香港政府发行的第5批通胀挂鈎债券（iBond）首日开卖认购情况火爆，其中一名牵头销售行中银香港 录得认购人数较去年升38%。

**其他**

--香港基金管理规模连续第3年增长，2014年底增至17.7万亿元历史新高。

--远东发展 伙周大福企业及澳洲赌场营运商Echo 中标的布里斯班赌场综合项目料于2022年全部完工，总投资额有待确定。

--中金公司已向港交所 提交上市申请，最快有望于第三季末挂牌，集资最多10亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐