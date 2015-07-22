《香港报摘》--经济日报7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
**头版头条**
--中港股市爆股灾后保本投资产品需求大升，香港政府发行的第5批通胀挂鈎债券（iBond）首日开卖认购情况火爆，其中一名牵头销售行中银香港 录得认购人数较去年升38%。
**其他**
--香港基金管理规模连续第3年增长，2014年底增至17.7万亿元历史新高。
--远东发展 伙周大福企业及澳洲赌场营运商Echo 中标的布里斯班赌场综合项目料于2022年全部完工，总投资额有待确定。
--中金公司已向港交所 提交上市申请，最快有望于第三季末挂牌，集资最多10亿美元。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。