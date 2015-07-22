《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
*工商时报：
--金管会发出通知，邀请国泰金控 等八大金控董事长，于本月30日与金管会主委曾铭宗面对面，检视亚洲盃(台湾金融进军亚洲市场)一年半的成绩，并再提出建言；据了解，金管会不排除再松绑负责人兼任规定，并要求八大金控加速海外并购速度。
--经济部宣布，选定绿色经济、石化专区、电动车与智慧型运输系统（ITS）、日本地方产业聚落、智慧城市（5G通讯）与数位内容、智慧自动化与金属高值化等六产业，下半年起每月组团赴日，主动寻找合作机会。
*经济日报：
--行政院长毛治国将验收跨部会所提的刺激经济方案，经跨部会盘点，经济部未来五年将吸引外商投入六大关键产业，目标引资1.5兆(万亿)台币；金管会鼓励寿险业投入公共建设，也将允诺寿险业者可担任董监事。
--两岸、国际四大创投携手，350亿台币的生技创投来台投资。钻石生技宣布，联合摩根士丹利、君联资本、平安创投来台选秀，初步有包括协和新药、醣基生医与三鼎生物、欣耀生医等四家创新生技公司被选中，后续将进一步完成投资程序。
--证交所董事长、也是前财政部长李述德表示，证所税对台股影响很大，现有证交税已隐含部分证所税，他呼吁大家要努力，将税对台股的影响降到最低。金管会主委曾铭宗也力挺李述德，他说，现行证交税率跟邻近国家相比是偏高的。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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