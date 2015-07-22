《香港报摘》--信报7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
**头版头条**
--特区政府出现重大人事变动，两名局长--民政事务局局长曾德成和公务员事务局局长邓国威一天内突然同时离任，特首梁振英拒绝交代详情。
**其他**
--汉能薄膜发电 主席及大股东李河君的好仓持股量减少6,941.2万股股份，分析指这可能只反映认股权到期未行使。
--恒盛地产 遭中国中化旗下企业中国对外经济贸易信托入禀香港法院申请清盘，案件排期于今年10月14日进行聆讯。
--香港零售市道持续疲弱，莎莎 首季营业额倒退8.6%并预期第二季度盈利面临更大压力，欧舒丹 首季香港营业额亦下跌6.1%。（完）
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。