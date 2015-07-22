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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:41 BJT

《香港报摘》--信报7月22日

**头版头条**

--特区政府出现重大人事变动，两名局长--民政事务局局长曾德成和公务员事务局局长邓国威一天内突然同时离任，特首梁振英拒绝交代详情。

**其他**

--汉能薄膜发电 主席及大股东李河君的好仓持股量减少6,941.2万股股份，分析指这可能只反映认股权到期未行使。

--恒盛地产 遭中国中化旗下企业中国对外经济贸易信托入禀香港法院申请清盘，案件排期于今年10月14日进行聆讯。

--香港零售市道持续疲弱，莎莎 首季营业额倒退8.6%并预期第二季度盈利面临更大压力，欧舒丹 首季香港营业额亦下跌6.1%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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