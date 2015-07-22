《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月22日

路透香港7月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7501港元 ) 美股道琼工业指数周二收低181.12点，或1%，报17,919.29点。因IBM和联合技术的业绩为财报季开局的 乐观情绪降温。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 129.260 -0.25 35279 10.018 0.28 中国铝业 9.700 0.83 28526 3.007 -1.41 中国移动 65.490 3.31 231011 101.511 -0.67 中国人寿 20.340 1.65 102491 31.527 -0.86 中石油 102.010 0.02 26501 7.906 -0.93 中石化 78.620 0.24 34865 6.093 -0.60 汇丰控股 45.530 -0.18 1190040 70.572 -0.39 中电信 59.290 4.35 27337 4.595 -1.39 中国联通 14.870 3.91 156972 11.524 -0.31 兖州煤业 6.200 -0.16 6221 4.805 -0.72 华能国际 50.780 1.62 6931 9.839 0.19 南方航空 56.700 3.58 14796 8.789 -1.36 东方航空 45.150 2.06 9452 6.998 -0.87 中芯国际 4.860 -1.02 5681 0.753 -2.17 （完）