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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:43 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月22日

路透香港7月22日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7501港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数周二收低181.12点，或1%，报17,919.29点。因IBM和联合技术的业绩为财报季开局的
 乐观情绪降温。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       129.260   -0.25      35279            10.018       0.28
 中国铝业                       9.700    0.83      28526             3.007      -1.41
 中国移动                      65.490    3.31     231011           101.511      -0.67
 中国人寿                      20.340    1.65     102491            31.527      -0.86
 中石油                       102.010    0.02      26501             7.906      -0.93
 中石化                        78.620    0.24      34865             6.093      -0.60
 汇丰控股                      45.530   -0.18    1190040            70.572      -0.39
 中电信                        59.290    4.35      27337             4.595      -1.39
 中国联通                      14.870    3.91     156972            11.524      -0.31
 兖州煤业                       6.200   -0.16       6221             4.805      -0.72
 华能国际                      50.780    1.62       6931             9.839       0.19
 南方航空                      56.700    3.58      14796             8.789      -1.36
 东方航空                      45.150    2.06       9452             6.998      -0.87
 中芯国际                       4.860   -1.02       5681             0.753      -2.17
 
    （完）

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