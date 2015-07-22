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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:49 BJT

中国金融：中金公司提交最高10亿美元香港IPO申请--消息人士

路透香港7月22日 - 据直接了解计划情况的人士称，中国知名投行--中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)已提交在香港进行首次公开发行(IPO)的申请，IPO规模或最高10亿美元。

汤森路透旗下IFR报导，提交申请后，中金公司自此开启上市之路，预计最快9月份上市。

中金公司驻北京发言人拒绝置评。

中金公司和农银国际牵头该上市交易。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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