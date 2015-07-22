中国金融：中金公司提交最高10亿美元香港IPO申请--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港7月22日 - 据直接了解计划情况的人士称，中国知名投行--中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)已提交在香港进行首次公开发行(IPO)的申请，IPO规模或最高10亿美元。
汤森路透旗下IFR报导，提交申请后，中金公司自此开启上市之路，预计最快9月份上市。
中金公司驻北京发言人拒绝置评。
中金公司和农银国际牵头该上市交易。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。