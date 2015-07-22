版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--7月22日

=====================今日重要政经消息==============================
   7/22(三) 
    --13:30 民进党中常会。
    --14:00 国民党中常会。
    --14:00 中国信托商业银行与万事达卡国际组织举行记者会。    
 =====================================================================
 
    7/23(四)
    --11:30  中华信评举行中国房地产前景媒体发布会。 
    --16:00  经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。
    
    7/24(五)
    --09:00 证交所举行亚洲交易所论坛。 
    --16:10 央行公布M2数据。
    
    7/27(一)
    --13:30 证交所举行企业社会责任研讨会。
    
    7/30(四)
    --12:30 央行代财政部标售财104-6期国库券，数额300亿台币，期限273天期，7/31(五)发行。
    
   *7/31(五)
    --08:30 主计总处公布第二季经济成长率概估值。
    
    8/5(三)
    --08:30 主计总处公布7月消费者物价指数，上月为下跌0.56%。
    --12:30 央行代财政部标售104/11期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/10(一)发行。
    --16:10 台湾央行公布7月底外汇存底。上月底为4,214.11亿美元。
    
    8/7(五)
    --16:00  财政部公布7月出口数据，上月出口年衰退13.9%。
      
    8/13(四)
    --12:30 央行代财政部标售财104-7期国库券，数额250亿台币，期限91天期，8/14(五)发行。
    
    8/20(四)
    --16:00 经济部公布7月外销订单，上月为年衰退5.8%。  
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。   
    
    9/8(二)
    --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
    
   ---------------------------------------------------------------------
    2016年  
      
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。
    
    注：*代表新增。(完)    

 (记者 高洁如; 审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐