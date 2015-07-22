《路透晚报》--7月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》IMF评估后认为人民币今年可能加入SDR，但仍不确定--消息

国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR(特别提款权)，但仍不确定。

--中国经济：工业运行下行压力仍大，十三五化解过剩产能为首务--工信部

中国工信部周三召开新闻发布会称，目前工业运行下行压力依然很大，部分地区、行业和企业困难加重，实现稳定向好仍需付出艰巨努力。并指出淘汰落后产能的任务基本上告一段落，“十三五”主要任务是化解过剩产能。

--中国经济：猪肉涨价及资源价改等有望小幅推升下半年物价涨幅--报告

上海证券报周三发布研究报告称，中国猪肉价格上涨、资源价格改革、劳动力成本上升、蔬菜价格的大年特征将支撑物价涨幅，下半年物价涨幅有望小幅提高。

--台湾数据：6月季调失业率3.76%，较上月走高--主计总处

台湾主计总处周三公布，6月经季节调整后失业率为3.76%，较上月的3.75%走高。

【金融】

--中国金融：中金公司提交最高10亿美元香港IPO申请--消息人士

据直接了解计划情况的人士称，中国知名投行--中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)已提交在香港进行首次公开发行(IPO)的申请，IPO规模或最高10亿美元。

--香港金融：去年末基金资产规模按年升10.5%，再创历史新高--证监会

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，去年末基金管理业务合计资产录得再刷历史新高的17.68万亿港元，按年上升10.5%。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国央行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。

--新债招标：中国五年续发国债中标收益率3.1097%，低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标的300亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1097%，低于3.13%的市场预测均值。

--新债招标：农发行一年增发债收益率2.7797%，三年3.4792%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，一年期中标收益率2.7797%，三年和五年为3.4792%和3.7259%；对应投标倍数3.64倍、4.09倍和3.45倍。

--中国债市动态：现券一二级稳中向好，但消息面淡静料短期盘势难破

中国银行间债市周三早盘利率债变动不大，信用债收益率则有所下行。新债发行方面，五年续发国债结果低于预期，一二级市场呈现稳中向好势头。不过总的来说，消息面过于平淡，债市难寻趋势性方向，盘势一时难破。

--中国货币市场：回购利率续升但隔夜供给出现改善，预期稳定交投平静

中国银行间资金市场周三早盘主要回购利率继续小涨，不过随着隔夜供给出现改善，资金面渐恢复正常。另外，在稳定预期支撑下，市场交投较为平静。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微幅走升，汇率横盘态势短期难改

人民币兑美元即期周三早盘微升，中间价因国际美元 .DXY 快速回落而升至一周高点；交易员表示，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但汇价波动较日前略有放大，盘初稍冲高即再次成为部分机构购汇良机，令人民币汇率升幅缩减。预计汇价窄幅横盘态势短期难改。

--离岸人民币：韩国进出口银行三年宝岛债以4.10%定价--消息

两位消息人士周三表示，韩国进出口银行三年期宝岛债以4.10%定价，并将在台湾与新加坡挂牌。

--离岸人民币：韩国产业银行三年宝岛债以4.10%询价--消息

两位消息人士周三表示，韩国产业银行(Korea Development Bank)计划在台湾发行三年期宝岛债，目前以4.10%询价。

--离岸人民币：加拿大皇家银行三年宝岛债以4.07%询价--消息

两位消息人士周三表示，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) RY.TO 计划在台湾发行三年期宝岛债，目前以4.07%询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升五连涨，军工板块活跃大盘继续震荡反弹

中国股市沪综指周三连续第五日收升。分析师指出，虽然昨日大盘站上4,000点，但多头优势并不明显，热点轮动过快，投资者对后市看法存在较大分歧，在量能无法有效放大之下，股指难以单边上行，预计短线大盘继续震荡整理以寻找方向。

--中国证券：沪深证交所两融余额周二增90.8亿元至约1.44万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌并呈现宽幅震荡。周二股指小幅收涨，沪深证交所融资融券规模当天也小幅回升，两融余额净增90.8亿元人民币，至约1.44万亿元。

--中国企业：华为称上半年智能手机出货量跃增39%

中国华为技术有限公司周三称，其2015年上半年智能手机全球出货量为4,820万部，较上年同期增长39%。该公司是全球第四大智能手机制造商。

--中国能源：中国长江三峡集团以现金方式增资国家电网抽水蓄能子公司

中国国家电网公司近日宣布，将与中国长江三峡集团公司进行资本合作。后者以现金方式对国网新源控股有限公司进行增资，增资完成后，国家电网公司持股70%，中国长江三峡集团公司持股30%。

--中港个股：海通证券设立员工持股和购股权计划，建立中长期激励机制