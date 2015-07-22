《路透晚报》--7月22日日间新闻摘要（中港台）

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《独家新闻》IMF评估后认为人民币今年可能加入SDR，但仍不确定--消息
国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR(特别提款权)，但仍不确定。
--中国经济：工业运行下行压力仍大，十三五化解过剩产能为首务--工信部
中国工信部周三召开新闻发布会称，目前工业运行下行压力依然很大，部分地区、行业和企业困难加重，实现稳定向好仍需付出艰巨努力。并指出淘汰落后产能的任务基本上告一段落，“十三五”主要任务是化解过剩产能。
--中国经济：猪肉涨价及资源价改等有望小幅推升下半年物价涨幅--报告
上海证券报周三发布研究报告称，中国猪肉价格上涨、资源价格改革、劳动力成本上升、蔬菜价格的大年特征将支撑物价涨幅，下半年物价涨幅有望小幅提高。
--台湾数据：6月季调失业率3.76%，较上月走高--主计总处
台湾主计总处周三公布，6月经季节调整后失业率为3.76%，较上月的3.75%走高。
【金融】
--中国金融：中金公司提交最高10亿美元香港IPO申请--消息人士
据直接了解计划情况的人士称，中国知名投行--中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)已提交在香港进行首次公开发行(IPO)的申请，IPO规模或最高10亿美元。
--香港金融：去年末基金资产规模按年升10.5%，再创历史新高--证监会
香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，去年末基金管理业务合计资产录得再刷历史新高的17.68万亿港元，按年上升10.5%。
【固定收益】
--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及三个月央票需求
业内人士周三透露，中国央行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。
--新债招标：中国五年续发国债中标收益率3.1097%，低于预期--业内人士
业内人士周三透露，中国财政部上午招标的300亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1097%，低于3.13%的市场预测均值。
--新债招标：农发行一年增发债收益率2.7797%，三年3.4792%--业内人士
业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，一年期中标收益率2.7797%，三年和五年为3.4792%和3.7259%；对应投标倍数3.64倍、4.09倍和3.45倍。
--中国债市动态：现券一二级稳中向好，但消息面淡静料短期盘势难破
中国银行间债市周三早盘利率债变动不大，信用债收益率则有所下行。新债发行方面，五年续发国债结果低于预期，一二级市场呈现稳中向好势头。不过总的来说，消息面过于平淡，债市难寻趋势性方向，盘势一时难破。
--中国货币市场：回购利率续升但隔夜供给出现改善，预期稳定交投平静
中国银行间资金市场周三早盘主要回购利率继续小涨，不过随着隔夜供给出现改善，资金面渐恢复正常。另外，在稳定预期支撑下，市场交投较为平静。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘微幅走升，汇率横盘态势短期难改
人民币兑美元即期周三早盘微升，中间价因国际美元 .DXY 快速回落而升至一周高点；交易员表示，美元指数调整小幅缓解人民币贬值压力，但汇价波动较日前略有放大，盘初稍冲高即再次成为部分机构购汇良机，令人民币汇率升幅缩减。预计汇价窄幅横盘态势短期难改。
--离岸人民币：韩国进出口银行三年宝岛债以4.10%定价--消息
两位消息人士周三表示，韩国进出口银行三年期宝岛债以4.10%定价，并将在台湾与新加坡挂牌。
--离岸人民币：韩国产业银行三年宝岛债以4.10%询价--消息
两位消息人士周三表示，韩国产业银行(Korea Development Bank)计划在台湾发行三年期宝岛债，目前以4.10%询价。
--离岸人民币：加拿大皇家银行三年宝岛债以4.07%询价--消息
两位消息人士周三表示，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) RY.TO 计划在台湾发行三年期宝岛债，目前以4.07%询价。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指收升五连涨，军工板块活跃大盘继续震荡反弹
中国股市沪综指周三连续第五日收升。分析师指出，虽然昨日大盘站上4,000点，但多头优势并不明显，热点轮动过快，投资者对后市看法存在较大分歧，在量能无法有效放大之下，股指难以单边上行，预计短线大盘继续震荡整理以寻找方向。
--中国证券：沪深证交所两融余额周二增90.8亿元至约1.44万亿
在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌并呈现宽幅震荡。周二股指小幅收涨，沪深证交所融资融券规模当天也小幅回升，两融余额净增90.8亿元人民币，至约1.44万亿元。
--中国企业：华为称上半年智能手机出货量跃增39%
中国华为技术有限公司周三称，其2015年上半年智能手机全球出货量为4,820万部，较上年同期增长39%。该公司是全球第四大智能手机制造商。
--中国能源：中国长江三峡集团以现金方式增资国家电网抽水蓄能子公司
中国国家电网公司近日宣布，将与中国长江三峡集团公司进行资本合作。后者以现金方式对国网新源控股有限公司进行增资，增资完成后，国家电网公司持股70%，中国长江三峡集团公司持股30%。
--中港个股：海通证券设立员工持股和购股权计划，建立中长期激励机制
在经历较长时期的停滞后，中国券商的股权激励计划又将启航。国内大型券商海通证券周二晚间宣布其员工持股计划和购股权计划，以建立和健全中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和保留各类优秀人才。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。