《交易视点》经济不好令台债殖利率有缓步向下的机会--群益金鼎证券

路透台北7月22日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二新一期公债开标结果低于市场预期，投标倍数为2.41，为去年以来最高，显示市场需求强劲。台债市场资金宽松令市场需求仍大于供给，加上台湾的经济数据表现持续不好，利率有缓步向下的机会。五年券104/9R期 区间0.95-1.00%，十年券104/5期 区间1.45-1.50%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)