《交易视点》经济不好令台债殖利率有缓步向下的机会--群益金鼎证券

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北7月22日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二新一期公债开标结果低于市场预期，投标倍数为2.41，为去年以来最高，显示市场需求强劲。台债市场资金宽松令市场需求仍大于供给，加上台湾的经济数据表现持续不好，利率有缓步向下的机会。五年券104/9R期 区间0.95-1.00%，十年券104/5期 区间1.45-1.50%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。