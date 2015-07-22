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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--7月22日-7月31日

================== 今日重要政经消息=================

7月22日（周三）

--10:00 保利置业 股东特别大会。

--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。

--11:00 星展银行中国及香港宏观经济展望记者会。

--11:00 渣打香港中小企领先营商指数记者会。

--12:30 上投摩根香港第三季投资策略记者会。

--15:00 中国平安 网络发布会。

================== 近期重要政经消息=================

7月23日（周四）

--10:00 沿海家园 股东特别大会。

--10:30 汉港房地产 股东周年大会。

-- 长江基建 公布中期业绩。

-- 电能实业 公布中期业绩。

7月24日（周五）

-- 友邦保险 公布中期业绩。

-- 国际家居零售 公布全年业绩。

-- 滴达国际 公布全年业绩。

7月27日（周一）

-- 公布6月份进出口数据。

-- 置富产业信托 公布中期业绩。

7月28日（周二）

-- 信义玻璃 公布中期业绩。

-- 信义光能 公布中期业绩。

-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。

7月29日（周三）

-- ASM PACIFIC 公布中期业绩。

7月30日（周四）

-- 恒隆集团 公布中期业绩。

-- 恒隆地产 公布中期业绩。

7月31日（周五）

-- 公布6月份M-3货币供应数据。

-- 公布6月底人民币存款数字。

-- 公布6月底外汇基金总资产。

-- 公布6月份零售销售数据。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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