《香港重要政经日程》--7月22日-7月31日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
================== 今日重要政经消息=================
7月22日（周三）
--10:00 保利置业 股东特别大会。
--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。
--11:00 星展银行中国及香港宏观经济展望记者会。
--11:00 渣打香港中小企领先营商指数记者会。
--12:30 上投摩根香港第三季投资策略记者会。
--15:00 中国平安 网络发布会。
================== 近期重要政经消息=================
7月23日（周四）
--10:00 沿海家园 股东特别大会。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
7月24日（周五）
-- 友邦保险 公布中期业绩。
-- 国际家居零售 公布全年业绩。
-- 滴达国际 公布全年业绩。
7月27日（周一）
-- 公布6月份进出口数据。
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
7月28日（周二）
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
-- 信义光能 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。
7月29日（周三）
-- ASM PACIFIC 公布中期业绩。
7月30日（周四）
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
7月31日（周五）
-- 公布6月份M-3货币供应数据。
-- 公布6月底人民币存款数字。
-- 公布6月底外汇基金总资产。
-- 公布6月份零售销售数据。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。