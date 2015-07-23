专栏节选 ：让国际学校活化台湾教育--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾若能拥有更多的国际学校，将培育出更多具有国际观的人才， 提升台湾在国际舞台的竞争力，但前提是，学校董事会限制必须松绑。

如果台湾愿意争取更多外国专业人士前来，作为其亚洲基地，这将会是台湾的新契机！

当香港、中国的父母卯足了劲，为了五岁的子女争取面谈机会，就可知这两地中小学教育机构的匮乏，已到了令父母恐慌的程度；若有幸入学，每年学费约新台币三十万元，这还只是幼儿园而已。如果在幼儿园阶段无法进入私校体制，那么进入小学、中学阶段，机会就更渺茫了。

相较于香港或上海，台北相对有较多的空间可供作校地使用。此外，就我所知，与这两地相比，大部分的外籍老师还是喜欢住在台湾，因为空气乾净，生活品质也较优。因此，在台湾设立国际学校，应该较容易请到好老师。

过去有不少颇负盛名的美国、英国和其他国家的国际学校，曾考虑来台设校，如果当初成局，将可为台湾带来丰富的经验。

这些国际学校最后之所以没有选择在台设校，主因在于法令规定，学校董事会必须由本国人掌控。试想，如果不能掌控董事会，这些国际学校怎么可能在台湾设校。

反观台湾现有国际学校的创办人都是台湾人，现有的学生也绝大多数是台湾小孩，而等待就读的名单也是一长串；有趣的是，若非这一群本地小孩想要接受国际教育，这些学校就没有足够学生来维持稳定的财源。

这么看来，增加国际学校数量，似乎只满足了精英阶级的利益；许多台湾学生想办法取得外国护照，只为了能进国际学校就读，也形成某种程度的道德争议。

如果国际学校只准许拥有合法双重国籍的台湾人入学，那么就会空出许多名额，让真正的外国学生就读，或许供需失衡的局面就立即改观。

然而，话说回来，让更多台湾学生进入国际学校体制也不是坏事；这些学生中的大多数，日后可能会去美国或其他国家读大学，也会有不少人学成归国。

这让台湾未来更进一步融入国际经济体系时，能拥有一群具国际观的专业人士，他们所拥有的品牌、行销和金融背景，将有助于台湾提升原本擅长的制造业，让经济产生更高的附加价值。

再者，台湾若能拥有更多的国际学校、管理人员和教师，将有助于台湾教育制度的变革；我们可以吸取这些教育专家的经验，借重国际学校体制的长处，并可增加国际学校的数量，让有意就读的本地学生拥有更多的选择。

不过……，除非我们能松绑国际学校董事会控制权的规定，否则这样的目标就遥遥无期。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。