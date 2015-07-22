金属期市：伦铜在接近两周低位处持稳，美元走软未带来提振

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
全球最大铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco)的服务承包商所雇聘的工人周二举行罢工，要求有权利集体磋商与公司正式雇员相类似的福利方案。
财新网周二报导称，中国央行已追加对国家开发银行和进出口银行的注资，分别注资国开行480亿美元、进出口银行450亿美元。
Norsk Hydro 执行长周二表示，中国信贷收紧可能最终迫使亏损的铝业公司关闭，从而有助于遏制中国的供应过剩情况。
必和必拓 公布2014/15年度铜产量维持在170万吨，但预计本会计年度产量可能下降12%至150万吨，原因是Escondida铜矿的矿石品级较低。
希腊总理齐普拉斯周二号召他所属的希腊极左翼联盟(SYRIZA)团结一致，稍晚议会将就债权人要求的第二套改革措施进行表决，以启动新救助协议的谈判。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。