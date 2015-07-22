金属期市：伦铜在接近两周低位处持稳，美元走软未带来提振

全球最大铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco)的服务承包商所雇聘的工人周二举行罢工，要求有权利集体磋商与公司正式雇员相类似的福利方案。

财新网周二报导称，中国央行已追加对国家开发银行和进出口银行的注资，分别注资国开行480亿美元、进出口银行450亿美元。

Norsk Hydro 执行长周二表示，中国信贷收紧可能最终迫使亏损的铝业公司关闭，从而有助于遏制中国的供应过剩情况。

必和必拓 公布2014/15年度铜产量维持在170万吨，但预计本会计年度产量可能下降12%至150万吨，原因是Escondida铜矿的矿石品级较低。

希腊总理齐普拉斯周二号召他所属的希腊极左翼联盟(SYRIZA)团结一致，稍晚议会将就债权人要求的第二套改革措施进行表决，以启动新救助协议的谈判。 (完)

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