中国个股：飞乐音响拟组团收购全球照明大厂德国欧司朗渠道业务

路透上海7月22日 - 中国上海飞乐音响股份有限公司 周二晚间公告称，其拟与关联方组成联合收购财团，收购全球第二大照明企业德国欧司朗 分拆的渠道业务。

今年4月，欧司朗宣布其分拆渠道业务的计划，并计划在12个月内完成。欧司朗的渠道 业务分拆主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。目前，欧司朗尚未就具体分拆方案做出公告。

飞乐音响指出， 基于最终所划定的资产范围，如是否包括灯具渠道、品牌授权方案、工厂剥离方案等，公司提议以现金收购该项业务。且很可能是以通过一家新成立的特殊目的收购主体（SPV）一步式完成收购。 公司计划以债权和股权融资的方式完成收购计划。

公告称，德国欧司朗渠道业务与飞乐音响业务在全球市场拓展、大项目与渠道互补、供应链整合等众多方面存在高度协同性，这项收购符合公司及股东的战略。将有利于公司的业务发展和拓展，实现公司“品牌战略、国际战略和资本战略”三大战略。

巴克莱分析师David Vos表示，基于欧司朗分拆业务2016年业绩，该业务的价值预计为4.23亿欧元。而一些分析师预计，若包括债务在内，该部分业务价值可高至10亿欧元左右。