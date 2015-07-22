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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 09:03 BJT

《交易视点》台债仍需消化浮额资金，殖利率上行不易--元大宝来证

路透台北7月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周市场焦点从希腊债务协商状况转移回美国基本面情况，而本周美国并无重大经济数据公布，市场将就单一事件反应，股市表现不佳直接影响债市避险需求，带动殖利率下行，但下行空间因升息逼近而受到限制。

台湾市场方面，从昨日五年增额券标售结果来看，即使五年殖利率下行至1.0%之下，市场仍有浮额资金需要消化，将对殖利率形成保护，殖利率上行不易，仍已区间格局看待，预估本周10年券104/5期 公债成交区间为1.45%-1.50%，五年券104/9R 则成交在0.97%~1.01%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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