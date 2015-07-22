《中国报摘》--其他报纸重要消息7月22日

**上海证券报**

--中国期货业协会发布通知，称中行 、交行 、光大银行 和浦发银行 四家期货保证金存管银行成为其联系会员。再加上兴业银行 ，上述会员共有五家。

--海通证券 员工持股计划草案显示，将通过设立资产管理计划购买公司A股股票和参与定向增发等方式实现员工持股。整个计划累计涉及股票总数不超过公司股本总额的10%，任一持有人通过该计划所获得的股票数量不得超过公司股本总额的1%。

**证券时报**

--据了解，中国证金公司进入多家上市公司前10大股东名单。已确定其入股的有华丽家族 、华兰生物 、三聚环保 、锡业股份 、广生堂 、四维图新 、尔康制药 等，其中三聚环保持股比例已达“准举牌”的4.9%。

**第一财经日报**

--据悉，包括国家卫生和计划生育委员会在内的相关方面已经着手就全面放开二孩政策进行评估和推进。如果进展顺利，全面二孩政策最快可能在年内就开始实施。

**21世纪经济报导**

--上半年牛市令中国证金公司业绩在“传统业务”方面取得数倍增长。数据显示，该公司上半年实现营业收入47.97亿元，净利润32.50亿元，上述两项指标已接近甚至超过前三年总和。

--分类信息网站百姓网宣布完成22亿元人民币的E轮融资。此外，百姓网创始人兼CEO王建硕确认已完成拆除VIE，计划最快10月于新三板挂牌上市。

--据统计，截至周二(21日)，全国已有22个省、市、自治区公布了上半年GDP数据，除了安徽和山东经济增速与一季度持平外，其余的20省份上半年经济增速都比一季度有不同程度的加快。而上半年全国GDP增速与一季度相比只是持平。

**每日经济新闻**

--央行管理的个人住房抵押贷款支持证券(RMBS)名单中再添中行和招行 ，规模合计1,400亿元。加上前期建行 和民生银行 已注册规模，总规模已达2,000亿元。(完)