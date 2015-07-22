建信期货：中国期指总持仓减少，后市可谨慎看多

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

周二，上证指数收报4,018点，上涨0.64%，这是自7月2日以来首次站上4,000点。指数间有所分化，上证50指数下跌0.39%，而中证500指数上涨1.28%。股指期货持仓量有所下降，依然深度贴水。IF四份合约合计减仓1,109手至83,081手，IH四份合约合计减仓692手至26,218手，IC四份合约合计减仓3,939手至16,045手。在连续三天反弹之后股市以减仓方式形成关键点位突破，后市可谨慎看多。

操作上，由于周二股指期货三品种以减仓方式完成关键点位突破，主力净多持仓有所上升，说明套保压力有所减少，后期股市进一步上涨的可能性较大。但不同品种间出现分化，原来反弹幅度较大的IC净多率持续下降，期指出现深度贴水，市场对其后市看法较为谨慎，而IF与IH则得到市场的青睐，后期股市上涨可能是由权重股拉动为主，中小盘股上涨空间有限，操作上建议做多IH与IF，同时以做空IC作为对冲。(完)

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