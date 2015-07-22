期货日报：三季度沪铜价格重心将逐步下移

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
三季度影响铜价的因素主要有三个方面：一是美元指数走强，对大宗商品走势构成压力。二是供应增加，三季度国内冶炼厂结束集中检修，比值较长时间处于高位，国内供应预计增加。三是消费趋弱，生产及订单逐渐放缓和减少，库存结束下降周期。目前阶段，在现货总体偏紧且高升水的格局下，对铜价有一定的支撑。综合来看，三季度铜价上方压力重重，价格重心或逐步下移。操作方面，目前区间操作思路，39000元/吨附近支撑较强。待价格继续回落，下游用铜企业可逐步介入采购。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。