期货日报：三季度沪铜价格重心将逐步下移

三季度影响铜价的因素主要有三个方面：一是美元指数走强，对大宗商品走势构成压力。二是供应增加，三季度国内冶炼厂结束集中检修，比值较长时间处于高位，国内供应预计增加。三是消费趋弱，生产及订单逐渐放缓和减少，库存结束下降周期。目前阶段，在现货总体偏紧且高升水的格局下，对铜价有一定的支撑。综合来看，三季度铜价上方压力重重，价格重心或逐步下移。操作方面，目前区间操作思路，39000元/吨附近支撑较强。待价格继续回落，下游用铜企业可逐步介入采购。(完)