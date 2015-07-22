期货日报：供应压力巨大，沪钢反弹后劲不足

月初，受股市拖累，螺纹钢期价大幅下挫，主力1601合约最低跌至1908元/吨低位。后期价格自低位反弹，回升至2100元/吨附近。这波反弹主要受三方面的因素推动：一是超跌之后技术形态上的修复需求；二是股市企稳的带动；三是螺纹钢市场从外围的临时性扰动因素上重新回归基本面。但是笔者认为，在供应压力巨大、消费需求疲弱、市场信心不足的情况下，螺纹钢反弹后劲仍不足，但是在成本支撑下，其下跌空间亦不大。