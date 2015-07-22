期货日报：供应压力巨大，沪钢反弹后劲不足

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
月初，受股市拖累，螺纹钢期价大幅下挫，主力1601合约最低跌至1908元/吨低位。后期价格自低位反弹，回升至2100元/吨附近。这波反弹主要受三方面的因素推动：一是超跌之后技术形态上的修复需求；二是股市企稳的带动；三是螺纹钢市场从外围的临时性扰动因素上重新回归基本面。但是笔者认为，在供应压力巨大、消费需求疲弱、市场信心不足的情况下，螺纹钢反弹后劲仍不足，但是在成本支撑下，其下跌空间亦不大。
钢市供应压力后期有望略微缓解，进而减轻对钢价的压力，但还不足以拉动钢价。因为钢厂库存目前几乎处于历史高位，截至7月10日的旬度钢厂库存量高达1637.89万吨。后期在产量减少的情况下，钢厂首先需要消化高企的库存，而高库存将会冲销掉部分减产的功效。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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