瑞达期货：郑糖期货以轻仓观望为宜

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
近期，郑糖1601合约在5日和10日均线下方受压制，短期偏空运行。但下方买盘渐显支撑，持仓量有小幅攀升态势，成交量也逐渐放大。这意味着增量资金正悄然入市，或对后期糖价产生较大影响
从技术上看，糖价往上反弹的可能性更大。KDJ指标在中性值50附近运行，说明多空仍处于相对平衡状态中。未来3个交易日内，关注5,300-5,400元/吨区间的突破方向。
操作上，轻仓观望为宜，等待糖价突破5,300-5,400元/吨区域再顺势介入。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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