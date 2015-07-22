瑞达期货：郑糖期货以轻仓观望为宜

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

近期，郑糖1601合约在5日和10日均线下方受压制，短期偏空运行。但下方买盘渐显支撑，持仓量有小幅攀升态势，成交量也逐渐放大。这意味着增量资金正悄然入市，或对后期糖价产生较大影响

从技术上看，糖价往上反弹的可能性更大。KDJ指标在中性值50附近运行，说明多空仍处于相对平衡状态中。未来3个交易日内，关注5,300-5,400元/吨区间的突破方向。

操作上，轻仓观望为宜，等待糖价突破5,300-5,400元/吨区域再顺势介入。(完)

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