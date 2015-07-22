瑞达期货：大连鸡蛋期货多头力量充沛，继续保持反弹趋势

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

鸡蛋1509合约受买盘提振，近期突破60日均线压制。同时持仓量和成交量也有一定增加，在量价齐升配合下，鸡蛋继续保持反弹趋势。

从技术上看，7月上旬MACD指标出现了底背离形态，而最近9个交易日以来，收出了7根阳K线。由此说明多头力量充沛，也意味着多头能量的释放尚未完毕，那么鸡蛋将会延续反弹。

操作上，建议鸡蛋在4220—4300元/500千克买多，以4200元/500千克为止损位，目标位看至4450元/500千克左右。(完)

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