瑞达期货：大连鸡蛋期货多头力量充沛，继续保持反弹趋势

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自7月22日的《期货日报》：
鸡蛋1509合约受买盘提振，近期突破60日均线压制。同时持仓量和成交量也有一定增加，在量价齐升配合下，鸡蛋继续保持反弹趋势。
从技术上看，7月上旬MACD指标出现了底背离形态，而最近9个交易日以来，收出了7根阳K线。由此说明多头力量充沛，也意味着多头能量的释放尚未完毕，那么鸡蛋将会延续反弹。
操作上，建议鸡蛋在4220—4300元/500千克买多，以4200元/500千克为止损位，目标位看至4450元/500千克左右。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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