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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 09:18 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月22日

**明报**

--意大利奢侈零售品牌HERMES(爱马仕)上月初同意延续太古地产 的金钟太古广场舖位租期五年，每月租金由去年121万港元升至182万港元，加幅约五成。

**星岛日报**

--工行 旗下工银亚洲伙拍银联推出首张具闪付功能的跨境支付信用卡，可用于中港澳三地的超市、餐厅、公共交通、停车场等公用收费场所。

**苹果日报**

--投行德银估计，自周一起停牌的国美电器 可能获注入大股东黄光裕持有逾550间国美零售店业务。

**东方日报**

--中国建材 与亚洲水泥拟共同向山水水泥 提出全面收购要约，现时中国建材及亚泥分别持有山水水泥16.67%及20.96%股份。

**文汇报**

--长江生命科技 今年上半年净利1.908亿港元，按年升30%。

**大公报**

--招商局置地 公布，母企招商局集团正在积极研究及制订重大资产重组的相关方案，推动招商局集团地产板块的整合工作。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 雷美珍；审校 黄凯)

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