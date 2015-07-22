《香港报摘》--其他报纸重要消息7月22日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
**明报**
--意大利奢侈零售品牌HERMES(爱马仕)上月初同意延续太古地产 的金钟太古广场舖位租期五年，每月租金由去年121万港元升至182万港元，加幅约五成。
**星岛日报**
--工行 旗下工银亚洲伙拍银联推出首张具闪付功能的跨境支付信用卡，可用于中港澳三地的超市、餐厅、公共交通、停车场等公用收费场所。
**苹果日报**
--投行德银估计，自周一起停牌的国美电器 可能获注入大股东黄光裕持有逾550间国美零售店业务。
**东方日报**
--中国建材 与亚洲水泥拟共同向山水水泥 提出全面收购要约，现时中国建材及亚泥分别持有山水水泥16.67%及20.96%股份。
**文汇报**
--长江生命科技 今年上半年净利1.908亿港元，按年升30%。
**大公报**
--招商局置地 公布，母企招商局集团正在积极研究及制订重大资产重组的相关方案，推动招商局集团地产板块的整合工作。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。