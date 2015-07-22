创元期货：大连铁矿石后市进入多头反击行情，可逢低做多

铁矿石自2013年10月上市以来一直处于下跌趋势中，并形成了有效的周下降趋势线，目前下降趋势仍在延续。后市来看，铁矿石只有有效站上400元/吨，空头趋势才可能得到扭转。盘面上看，尽管7月跌破了368元/吨，最低至333元/吨，但周线收盘还是回到了360元/吨上方。因此，2015年4月的波段底部和7月的波段底部仍有望形成双底结构。根据MACD指标分析，K线的双底形态和MACD指标存在明显的底背离。操作上，铁矿石后市将进入多头绝地反击行情，可逢低做多，第一目标看至450元/吨一线。(完)