全球金市：金价持于五年低点附近，未来料进一步下挫

虽然金价下挫让已然承压的金矿业雪上加霜，但预计不会很快导致矿场关闭，因为运营商选择削减成本以维持运转。

但金价急剧下滑，威胁到矿产业的一系列并购活动，令该领域刚开始积聚抬头的动能受挫。矿业高管和基金经理都对寻求并购交易的猎食者发出警告，称在撒出大把现金和批准融资以前，需要采取更为谨慎的态度，至少要等到金价显出企稳迹象。