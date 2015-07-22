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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 09:28 BJT

全球金市：金价持于五年低点附近，未来料进一步下挫

美国8月期金 下滑0.3%，至每盎司1,100.50美元。

由于美联储即将自近10年来首次升息的预期推高美元，投资者发现没有很充分理由持有黄金做为避险资产。

虽然金价下挫让已然承压的金矿业雪上加霜，但预计不会很快导致矿场关闭，因为运营商选择削减成本以维持运转。

但金价急剧下滑，威胁到矿产业的一系列并购活动，令该领域刚开始积聚抬头的动能受挫。矿业高管和基金经理都对寻求并购交易的猎食者发出警告，称在撒出大把现金和批准融资以前，需要采取更为谨慎的态度，至少要等到金价显出企稳迹象。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量进一步下降至2,217万盎司，为2008年8月以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 李春喜/许娜)

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