港报社评：加快验血铅授乳妈妈须辅导--星岛日报7月22日

政府对「铅水」屋村居民验血，至昨日已经发现有四十个授乳母亲和六岁以下儿童血液含铅量超标，因而决定扩大验血对象，公营验血设施恐怕不胜负荷。当局除了寻求境外机构协助，还可以向本地私营医疗及化验机构购买服务，务求尽快交出结果让市民安心。对于证实血液含铅量超标而为是否继续授乳旁徨的母亲，当局更需及早提供医学权威资讯及其他解难支援。 婴幼儿对重金属的吸收能力特别强，身体处于发育阶段，体内含铅超标对其智能发展的影响较大。今次最早确实食水含铅超标的启晴村和葵联村二期，当局特别安排村内孕妇、授乳母亲和六岁以下儿童，率先接受验血，优先处理「铅水」对胎儿和婴幼儿可能产生的影响，到昨日已发现有二十七个婴幼儿血液含铅超标，会安排他们接受智力测试等发展评估。 最为忐忑不安的，是这批婴幼儿的家长，尤其是正用母乳育婴者，如果验出自己的血液同时含铅超标的话，究竟是继续授乳，还是改用营养成分不及母乳的奶粉，费煞思量。对经济拮据的公屋家庭，奶粉钱更是不菲的开支。 当局同时发现有十三个授乳母亲血液含铅量超标，当中最高含量是每一百毫升血达十微克，超标一倍。官员引述美国疾病控制中心的专家意见，指含四十微克以下者适宜授乳。但是如果怀中哺乳子女含铅超标的话，这些母亲应该如何选择呢？ 不止是两村母亲紧张，其他未摆脱「铅水」阴影的众多屋村母亲同样焦虑，大家盯紧两村验血结果。可是，当局在公布妇女和儿童含铅超标数据时，没有说明多少是母亲连同孩子一并超标，这对其他屋村授乳母亲却是极重要的参考数据。