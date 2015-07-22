港报社评：“五个始终坚持”表明中央对港政策不会变--文汇报7月22日

全国人大常委会委员长张德江昨日会见香港中华总商会访京团时强调，中央对香港的方针政策是明确的，也是坚定不移的。政改方案遭反对派綑绑否决后，张德江首次对香港事务公开发表讲话，明确宣示中央对港政策不变，一如既往支持香港各方面发展，给港人派下定心丸。港人应对未来充满信心，凝神聚力求发展，同舟共济促和谐，支持特首及特区政府依法施政，把握机遇，应对及战胜挑战，令「东方之珠」更加璀璨夺目。

在香港基本法和人大决定框架下制定的政改方案，被反对派议员綑绑否决，香港民主发展遭受重大挫折，本港一些人士担心中央对港政策会改变。张德江掷地有声地表示，中央对香港的方针政策是明确的，也是坚定不移的：中央将始终坚持「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，始终坚持按香港基本法办事，始终坚持依法循序渐进推进香港民主发展，始终坚持维护香港长期繁荣稳定，始终坚持维护国家主权、安全和发展利益。张德江所强调的「五个始终坚持」，向港人传递明确信息：中央对港政策没有改变，也不会改变。

回归以来，对于中央全力挺港的决心和行动，港人有目共睹。不管遇到什么样的风雨，中央始终是香港的最坚强后盾。中央对港方针政策是明确及坚定不移，事实亦证明是成功的，是香港回归以来保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。既如此，为什么要变？

张德江指出，当前，香港面临的挑战与机遇并存，希望香港中华总商会继续弘扬爱国爱港光荣传统，支持行政长官和特区政府依法施政，团结社会各界人士，凝神聚力谋发展、同舟共济促和谐，谱写「一国两制」实践新篇章。的确，周边的竞争日益激烈，香港作为国际大都市的地位和影响力是由自身的经济实力来决定的。值得注意的是，政改过后，本港仍有人企图延续政争不休的局面，冲击香港的繁荣稳定。张德江的讲话，正好提醒港人要居安思危，后政改时期，香港各界更要坚持爱国爱港传统，坚定支持特首和特区政府依法施政，摒弃政争，排除干扰，集中精力专注发展经济、改善民生，发挥香港在金融、航运、贸易及人才的固有优势，抓紧国家落实「一带一路」及亚投行战略带来的新机遇，找准香港定位，培育新的经济增长点，争取新突破，不断提升香港竞争力，为港人尤其是下一代创造更好的发展机会和生活环境。

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