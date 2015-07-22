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货币新闻 | 2015年 7月 22日 星期三 09:30 BJT

国际油市：美国原油期货下跌，因行业报告显示美国库存增加

布兰特9月原油期货 跌0.34美元至每桶56.70美元。前一交易日上涨0.39美元。

油价承压归咎于美国石油协会(API)最新公布的数据。该数据显示，截至7月17日该周，美国原油库存增加230万桶。

数据还显示，库欣原油库存增加88.5万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约的交割地点。

接受路透调查的八位分析师平均预期，上周美国原油库存减少230万桶。

“如果本周美国能源资料协会(EIA)公布的库存周报也显示，原油库存增加，则将可能进一步打压油价，”澳新银行(ANZ)在发给客户的报告中指出。

EIA库存周报定于周三1430GMT发布。

美元指数 自三个月高位回落未能给油价带来提振。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/刘秀红；审校 王兴亚/白云)

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