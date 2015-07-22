港报社评：特区政治旋转门，可对各党派敞开--明报7月22日

特首梁振英宣布两名局长离任和接替人选，这是3年多以来，现届政府少有的主要官员变动，亦可视为「梁班子」一次改组。现届政府一些局长的工作能力和表现，社会上早有议论，也有意见提出须更换部分局长以强化施政，但是梁振英都不为所动；今次人事变动，涉及者并非坊间认为急于调整的职位；更换两名局长之后，梁班子并未予人面目一新之感，若认为改组后会强化特区政府的施政能力，还须实践证明。

离任的民政事务局长曾德成和公务员事务局长邓国威仅发表书面声明，并未公开亲自交代原因，难免引起诸多揣测，更成为政敌攻讦的口实。例如泛民议员认为这是「反映梁振英不得民心，也留不住下属」，即使建制派议员也说「两人性格不适合当问责局长，做下去很辛苦」，云云。总之，对曾德成和邓国威离任缘由，有不少猜测。不过，由于局长须由中央任命，因此绝非个人临时起意之作，必定酝酿和安排了一段日子；在各方三缄其口下，只能留待时间冲擦，在适当时候还原真像。在这里或许只能祝愿曾德成退休生活愉快，邓国威有更多时间陪伴家人，享天伦之乐。

今次局长人事变动，显示政治上的「旋转门」，值得再提出来讨论。公务员事务局长历来较特别，即使在2002年实施问责制之后，局长仍由公务员出任，而且保留公务员身分，使这个职位更替与旋转门没有多大关系。原海关关长张云正接替邓国威出任公务员事务局长，想必也沿袭这个惯例，不具备特别政治意涵。至于原任政制及内地事务局副局长刘江华升任民政事务局长，则是其中一个旋转门的典型个案。

所谓政治上的旋转门，主要是指社会精英在官政学商各个界别流转，在其他政治发展较成熟的国家和地区，这是被视为培养政治人才的做法。13年前特区政府推行主要官员问责制的时候，一度被赋予吸引社会精英加入政府，引入新思维，给香港的管治发展注入新元素和动力的憧憬。其后事态发展未尽人意，例如公务员与问责官员的扞格，政治无休止争拗使社会精英却步等，或许都是原因。不过，不少人对问责官员感到意兴阑珊的同时，旋转门却对建制阵营政治人物敞开，成为他们跻身政府、掌握权力的捷径，现任商务及发展局长苏锦梁和晋身局长的刘江华，是突出例子。 苏锦梁和刘江华都曾经是民建联要员，同样做过副主席，然后分别踏入仕途，做问责局长。民建联成员，除了苏锦梁和刘江华晋身局长之外，还有民政事务局的政治助理徐英伟，之前是青年民建联的副主席，被视为重点培养的青年才俊，一度传出他回笼民建联担任总干事，因为顾及一些考虑和安排而搁置。另外，民建联的陈克勤曾到特首办供职，现在是立法会议员。可见民建联成员在政界、官场的流转，反映旋转门对他们从政生涯的作用。

近年，政府多吸纳民建联成员加入，他们在各个岗位的表现，自有一定成绩。不过，特区政府是全港700多万名市民的政府，单一政党肯定不能反映本港的多元化、多样化特质，即使就建制阵营而言，除了民建联，还有其他党派，以至在理念上与建制阵营契合的社会精英，肯定不少。然则，特区政府在培养政治人才、分配权力为何独厚于民建联，这对达致良好管治和促进和谐是否有帮助，是需要思考和检讨的问题。

政府期望管治团队理念一致，可以理解，但是理念一致不等于用人都出于单一党派。事实上，政府团队同质性太高，较容易流于偏颇，在应对多元多样组合的社会，失之偏的可能性就较高，对管治并无好处。特区政府应该开放思维，吸纳更多各方面人才加入，防止单一党派独大可能出现的失衡。设若建制阵营中人除了民建联成员之外，再无可用之人，则情况就更严重，因为此乃反映建制阵营的质素和能量存在问题。不过，放眼检视一些人的能力和表现，并不存在这样的情况和问题。另外，泛民阵营取态理性务实，能力能量不宜小觑之士亦大不乏人，若旋转门同样向他们敞开，对吸纳能人志士服务市民，更具意义。

不过，泛民阵营对是否加入政府，也应该有新思维。泛民阵营一直拒绝加入政府，连在民主路上的同道中人若晋身官场，在泛民阵营所获待遇，轻者视同陌路，重者要面对诋毁攻讦，这在少有的民主派背景的官员遭遇，已经体现出来。泛民若认为继续敌视特区政府，是他们的生存之道，则随着市民逐渐清楚「破坏者」的角色，会使社会倒退，这条路线将会愈来愈窄，若改弦更张成为「建设者」，会否出现天地宽的局面？值得泛民人士深思。特区政府对旋转门极具影响力，全面敞开之后，包括泛民阵营的多方面人士在其间兜来兜去，政治生态将会豁然开朗，香港才有望达致良性互动、良好管治的景况。

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