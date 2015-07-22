港报社评：中国要向英美学习什么？--信报7月22日

中央「暴力」救市，国家财政部副部长朱光耀（图）日前在伦敦就事件发表评论，既为当局干预市场作出辩护，同时直认内地股市存在监管错配，须向英美等成熟市场学习。

此番言论，不管只是「门面说话」、意在应对外界尤其外资对内地不惜一切救市的强烈质疑，抑或反映北京高层确具深化改革有错必改的意向，朱氏以内地财金高官身份坦承股市监管存在缺失，总算踏出了正确的一步。

问题是，中国要向西方学习什么？内地股民饱尝威力足以令财富瞬间蒸发的股灾之痛，归根究柢源于A股过去一年升势太急，股价严重脱离企业基本因素，简而言之就是泡沫。中国要向西方学习的，是在动荡发生后阻止股价进一步下滑的「成熟市场」处理手法，还是如何在泡沫形成前防患于未然？

若是前者，中国非但不能寄望在英美身上汲取什么宝贵经验，英美甚至大有空间反过来向中国学习。在金融海啸、欧债危机和美国债务上限风波三宗动辄引发系统性灾难的重大事件中，英美当局皆曾出手限制甚至禁止沽空；A股大跌，内地不仅针对沽空客采取行动，还怕出师无名，冠上「恶意」二字。相对早于内地以类似措施托市的英美，中国可谓青出于蓝。撇除法治体制等无法直接比较的条件，纯以目的为本，谁该向谁「学习」？

内地粗暴干预股市，招如雨下令人侧目。我们完全没有「美化」中国之意，所以举出上述充满讽刺意味的例子，目的是说明英美一类「成熟市场」，不一定是中国的最佳借镜。再看前面提及的第二点：中国要向英美学习如何防泡沫于未然吗？

从格林斯平到贝南奇到耶伦，美国联储局历任主席不是明确否定主动出手应对资产泡沫，便是纸上谈兵光说不做。以期权认沽概念隐喻央行为股市「封底」，Greenspan Put已被列为独立的财经名词；买债量宽令联储局资产负债表海量膨胀，标普五百指数跟央行购债规模相关系数几近一；针对科网和生物科技股发表估值过高言论，耶伦以为「出口术」能为相关板块降温，结果适得其反自讨没趣。那说明什么？中国声称有意「学习」的对象，在助长泡沫恶化上屡建奇功，防范泡沫却一筹莫展。在这方面，英美自然亦非中国的理想样办。

美国确有一个对中国处理股市泡沫大有参考价值的楷模，却不是「其身不正」的决策者，而是早已写在墙上的历史案例。

一九二九年的华尔街股灾，触发后遗症延绵多年且为二战埋下伏笔的经济大萧条；二○○○年科网泡沫爆破，美股市值蒸发五万亿美元，相当于其时GDP的一半。杀伤力如此巨大的股市崩盘，却只为美国带来一次历时既短萎缩幅度亦有限的经济衰退。

这中间的分别，在于科网时期尽管全民皆股，但投资者多以自己的钱炒作，涉及的债务和杠杆不多。上世纪二十年代末的股灾，却牵涉大量债务和杠杆。经典小说《大亨小传》以至大量以大萧条作为背景的电影，对当时有多少人因「炒燶孖展」而走上绝路，明示暗示随处可见。

内地股民在A股暴涨暴跌中，饱尝杠杆的顺周期（pro-cyclical）威力，中证监在股市风暴中最大的败笔，在于任由杠杆失控和放纵庄家炒卖高风险创业板股份。以美国两次世纪股灾为监，内地的情况若不小心处理，大有可能成为一九二九年而非二○○○年的翻版。

禁止沽空窒碍价格讯息发放，令以价值为依归的投资者无法作出适当的买卖决定。公司「鸵鸟式」停牌更加治标不治本，隐藏而不能解决问题。试想像，次按风潮发生后，美国禁止住宅买卖，楼市能起死回生吗？

昨天是中国滙改十周年，北京当局确有必要认真检讨今次A股事件，反思如何为人民币国际化铺出一条稳妥的康庄大道。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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