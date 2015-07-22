港报社评：政府内阁重组，莫让疑虑发酵--经济日报7月22日

港府高层昨大地震，两名局长同日换人。由于事不寻常，尤其时机在政改触礁后，外界纷猜测个中底蕴，是特首抑或局长本身意思？不论如何，管治团队重组，须先释民疑。

港府昨突然宣布，免去民政事务局局长曾德成和公务员事务局局长邓国威的职务，并分别委任原政制及内地事务局副局长刘江华，与原海关关长张云正接任。两名如此高级官员同日离职，极为罕有，虽然曾德成以「乐意退休」，邓国威以「预计不到的家庭理由」，向公众交代，仍然终止不了各方的猜测。

尤其在时点上，香港先后发生了占中和政改脱脚触礁，两名高官离任是否与此有关呢？

观乎国际，当社会出现严重事故或政府犯严重失误，内阁改组以挽回民望、抖擞管治，并不稀奇，如南韩朴槿惠政府去年六月，便因「岁月号」渡轮翻沉事故引发公众信任危机而进行大规模重组内阁。

若当局在政改拉倒后，因要将香港施政转以经济和民生为主，故重组管治团队，并非不可理解，然而要因此振奋管治尤其民心，市民心中则有两个疑问。

其一，若以现任政府的各方面管治成绩而言，如要通过更换问责高官提升决策及施政水平、疏导民间不满以至凝聚民心等，当务之急应非民政事务局或公务员事务局，那今次换人会否只是第一波？

现届政府任期只余两年，若尚有人事更替，应尽快进行；若没有计划第二波，则应表示清楚，否则社会以至政府内部不停观望、揣测，政府施政恐怕只会更为困难。

其二，更换高层应是要有所改变、有所作为，那港府计划在民政事务与公务员事务上，有甚么规划与鸿图，要在未来两年取得甚么变化与成绩？如何配合特首专注经济与民生的施政取向？

此除了新任的刘江华与张云正应尽快交代外，特首作为管治团队的领导，亦宜及早向公众展示，将高层人事更替掀起的疑惑与不安，化为对港府抖擞的关注与期待。

香港正值多事之秋，政府与民间之间、不同政党之间、以至不同政治派别的内部都充斥着矛盾，两名高官同日离任必然惹起政治猜测，若任由疑虑甚至阴谋论发酵，势不利政府内部以至社会的运作，恐将令施政横添更多阻力与枝节，故如何对内对外安抚人心、释除民疑，是港府必须面对的责任。

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