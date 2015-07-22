更新版 1-美股业绩：微软创纪录净亏32亿，诺基亚业务带来巨额支出

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
Hood周二表示，微软的在线搜索引擎Bing将在2016年6月止的财年盈利。
Windows企业版带来的营收同比下降21%。去年同期对该操作系统的需求激增，因为此前微软停止对Windows XP的支持。
扣除美元走强的影响，包括Office 365和Azure等在内的商业云业务的营收增长了96%。
微软称，第四季Office 365用户增加300万，截至6月底，用户累计达到1,520万。
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微软本月曾表示，将裁员7,800人，相当于员工总数的近7%。这些岗位主要在电话硬件部门。
微软报告，截至6月30日的第四季每股净亏损0.40美元。上年同期为净利46.1亿美元，合每股0.55美元。
该公司因本月及去年宣布的裁员计划计入9.4亿美元的相关支出。
扣除特殊项目，微软第四季每股盈利0.62美元。
该公司第四季营收下降5%，至221.8亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计微软第四季每股盈利0.56美元，营收为220.3亿美元。(完) (编译 王颖/李爽 审校 张涛/杜明霞)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-