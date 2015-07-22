更新版 1-美股业绩：微软创纪录净亏32亿，诺基亚业务带来巨额支出

Hood周二表示，微软的在线搜索引擎Bing将在2016年6月止的财年盈利。

Windows企业版带来的营收同比下降21%。去年同期对该操作系统的需求激增，因为此前微软停止对Windows XP的支持。

扣除美元走强的影响，包括Office 365和Azure等在内的商业云业务的营收增长了96%。

微软称，第四季Office 365用户增加300万，截至6月底，用户累计达到1,520万。

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微软本月曾表示，将裁员7,800人，相当于员工总数的近7%。这些岗位主要在电话硬件部门。

微软报告，截至6月30日的第四季每股净亏损0.40美元。上年同期为净利46.1亿美元，合每股0.55美元。

该公司因本月及去年宣布的裁员计划计入9.4亿美元的相关支出。

扣除特殊项目，微软第四季每股盈利0.62美元。

该公司第四季营收下降5%，至221.8亿美元。