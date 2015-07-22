台湾货币市场：短率持稳，明起大型企业发股利令银行有拆入需求

* 资金宽松短率持稳，股利发放资金产生缺口

* 短票利率大致平稳，有票券公司拟跟着压低利率

* RP利率持平，券商资金偏多

记者 罗两莎

路透台北7月22日 - 台湾银行间短率周三持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金仍然充裕，但因周四和周五分别有台积电 及富邦金 等多家大型上市公司将发放现金股利，为支应资金流动产生缺口，续有拆入需求。

银行资调人员表示，因时值已进入月底，今天拆款除到期续做外，亦有银行开始拆入跨月资金，目前大型金融机构已开始提供跨月资金拆借，调度顺畅。

〞我们今天还是有拆入需求，除了台积电现金股利明天入帐，后天还有富邦金等其他上市公司要发放股利，这几天存款会走很多。〞一位中型民营银行资调人员说。

根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电，高达1,166.83亿台币的现金股利将于明日发放，此外周五还有包括台塑化 、台达电 及富邦金共计超过540亿台币的现金股利要发出。

本地时间 13:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.200 31.407 台湾加权股价指数<.TWII 8,899.71 9,005.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.386% 0.388% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.390 0.295-0.400%

--一周拆款利率区间 0.380-0.460 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.390-0.460 0.395-0.450%

**有票券商打算跟进偏低利率**

短票方面，交易员表示，继昨天某家大型票券公司开出第一枪，部分利率成交在0.545%之后，另有一家票券商拟趁明天台积电现金股利入帐的机会，跟进拉低利率至0.545%，未来甚至往0.54%靠拢。

惟另一大型票券公司主管则称，今天利率还维持原水准，对于利率往下拉的态度是〞乐观其成〞。

〞坦白讲，目前30天短票利率在0.545%市场接受度不好，但资金还是很宽松啊，才有机会把利率压到这个水准。〞另一位大型票券公司交易员说。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，部分成交在0.545%，与上日水准相近。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.554%，前日在0.555%；上日成交量87.67亿台币，前日18.28亿台币。

今日央行存单到期金额4,671亿，存单发行金额待稍晚公布。本周余日央行存单到期金额分别为：周四5,929.80亿及周五578亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为129亿台币，累积超额准备为1,858亿台币、加计前期1%的超额准备3,384亿台币。

**RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员指出，因台积电明天将发放现金股利，为避免临时手忙脚乱，前几天已经把资金落点安排跨过本周，因此，今天市场平平。

〞今天市场上钱满多的，利率都跟昨天一样。〞一位大型票券公司交易员说。

证券商交易员则指出，目前市场资金很多，基金纷纷找券，连利率偏低的公债也不介意，但天期多落短。

他们认为，大型法人手中有台积电股票的也很多，相信近两日待领到现金股利之后，这些资金会由法人手中再回到货币市场来。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率约同上日。