台湾货币市场：短率持稳，明起大型企业发股利令银行有拆入需求

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 资金宽松短率持稳，股利发放资金产生缺口
* 短票利率大致平稳，有票券公司拟跟着压低利率
* RP利率持平，券商资金偏多
记者 罗两莎
路透台北7月22日 - 台湾银行间短率周三持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金仍然充裕，但因周四和周五分别有台积电 及富邦金 等多家大型上市公司将发放现金股利，为支应资金流动产生缺口，续有拆入需求。
银行资调人员表示，因时值已进入月底，今天拆款除到期续做外，亦有银行开始拆入跨月资金，目前大型金融机构已开始提供跨月资金拆借，调度顺畅。
〞我们今天还是有拆入需求，除了台积电现金股利明天入帐，后天还有富邦金等其他上市公司要发放股利，这几天存款会走很多。〞一位中型民营银行资调人员说。
根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电，高达1,166.83亿台币的现金股利将于明日发放，此外周五还有包括台塑化 、台达电 及富邦金共计超过540亿台币的现金股利要发出。
本地时间 13:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.200 31.407 台湾加权股价指数<.TWII 8,899.71 9,005.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.386% 0.388% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.295-0.390 0.295-0.400%
--一周拆款利率区间 0.380-0.460 0.380-0.460%
--两周拆款利率区间 0.390-0.460 0.395-0.450%
**有票券商打算跟进偏低利率**
短票方面，交易员表示，继昨天某家大型票券公司开出第一枪，部分利率成交在0.545%之后，另有一家票券商拟趁明天台积电现金股利入帐的机会，跟进拉低利率至0.545%，未来甚至往0.54%靠拢。
惟另一大型票券公司主管则称，今天利率还维持原水准，对于利率往下拉的态度是〞乐观其成〞。
〞坦白讲，目前30天短票利率在0.545%市场接受度不好，但资金还是很宽松啊，才有机会把利率压到这个水准。〞另一位大型票券公司交易员说。
大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，部分成交在0.545%，与上日水准相近。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.554%，前日在0.555%；上日成交量87.67亿台币，前日18.28亿台币。
今日央行存单到期金额4,671亿，存单发行金额待稍晚公布。本周余日央行存单到期金额分别为：周四5,929.80亿及周五578亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为129亿台币，累积超额准备为1,858亿台币、加计前期1%的超额准备3,384亿台币。
**RP利率持平**
债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员指出，因台积电明天将发放现金股利，为避免临时手忙脚乱，前几天已经把资金落点安排跨过本周，因此，今天市场平平。
〞今天市场上钱满多的，利率都跟昨天一样。〞一位大型票券公司交易员说。
证券商交易员则指出，目前市场资金很多，基金纷纷找券，连利率偏低的公债也不介意，但天期多落短。
他们认为，大型法人手中有台积电股票的也很多，相信近两日待领到现金股利之后，这些资金会由法人手中再回到货币市场来。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率约同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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