全球金市：金价低迷重压行业，但矿商短期内料不致关停矿场

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月21日 - 金价本周稍早跳水，挫跌至五年低点，使原本已感压力的金矿行业再添重负。但短期内料不致看到矿场关闭，因运营业者还想设法降低成本以持续经营。
即便随着金价下滑，金矿商自2012年以来已将成本减少了20%左右，但探勘支出、维持运营资本、股息和总部成本等，仍可能进一步削减。
全球市值最大的金矿商Goldcorp 执行长Chuck Jeannes表示，若金价维持在当前的每盎司1,100美元左右，可能还有相当多的矿场需逐步关停。
“但我一直提醒大家，这个过程没有你们想像的那么快，因为矿场的总管经理真的很有办法继续维系他们矿场的营运。”他受访时表示。
矿场经理可推迟资本支出、牺牲未来的增长、并提升可开采矿石的品级，藉此榨出较多利润。
然而Jeannes表示，那样也有风险。“你愈那么做，对资产长期成功的伤害就愈大。”
据汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)，金价每盎司1,100美元时，约76%金矿生产商都是亏损的。
ASA黄金与贵金属基金首席投资长David J. Christensen认为，在业者继续削减成本的情况下，可能还要12个月矿场才会关停。
RBC Capital Markets分析师Stephen Walker在客户报告中指出，除了推迟开发资本支出，市场还应预期会看到企业削减管理团队和董事会薪酬，并减少使用企业本身的飞机。
Walker称，Barrick Gold 、Centerra Gold 、Goldcorp和Yamana Gold 可能会减少派息。
纽蒙特矿业(Newmont Mining)周三将公布季报，揭开金矿商财报季序幕。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-