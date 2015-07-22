全球金市：金价低迷重压行业，但矿商短期内料不致关停矿场

路透7月21日 - 金价本周稍早跳水，挫跌至五年低点，使原本已感压力的金矿行业再添重负。但短期内料不致看到矿场关闭，因运营业者还想设法降低成本以持续经营。

即便随着金价下滑，金矿商自2012年以来已将成本减少了20%左右，但探勘支出、维持运营资本、股息和总部成本等，仍可能进一步削减。

全球市值最大的金矿商Goldcorp 执行长Chuck Jeannes表示，若金价维持在当前的每盎司1,100美元左右，可能还有相当多的矿场需逐步关停。

“但我一直提醒大家，这个过程没有你们想像的那么快，因为矿场的总管经理真的很有办法继续维系他们矿场的营运。”他受访时表示。

矿场经理可推迟资本支出、牺牲未来的增长、并提升可开采矿石的品级，藉此榨出较多利润。

然而Jeannes表示，那样也有风险。“你愈那么做，对资产长期成功的伤害就愈大。”

据汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)，金价每盎司1,100美元时，约76%金矿生产商都是亏损的。

ASA黄金与贵金属基金首席投资长David J. Christensen认为，在业者继续削减成本的情况下，可能还要12个月矿场才会关停。

RBC Capital Markets分析师Stephen Walker在客户报告中指出，除了推迟开发资本支出，市场还应预期会看到企业削减管理团队和董事会薪酬，并减少使用企业本身的飞机。

Walker称，Barrick Gold 、Centerra Gold 、Goldcorp和Yamana Gold 可能会减少派息。

纽蒙特矿业(Newmont Mining)周三将公布季报，揭开金矿商财报季序幕。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)