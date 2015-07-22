香港个股：恒盛地产称遭申请清盘后已缴偿欠款，盘初仍一度跌逾10%

路透香港7月22日 - 中国小型房地产商恒盛地产 称，该公司遭提出清盘呈请后已清偿结欠款项，惟周三盘初股价仍一度跌逾10%。

恒盛地产周二晚间公告称，7月20日遭中国对外经济贸易信托有限公司向香港高等法院提出清盘呈请，因公司被指称未有履行担保责任为其附属公司支付5,000万元人民币连利息及应付呈请人的款项。

但公司指出，“本公司于7月21日已清偿结欠呈请人的款项。在此情况下，董事会认为呈请将不会对本集团的业务及营运产生任何重大不利影响。”

据本地传媒报导，该呈请人为中国中化旗下企业，案件排期于今年10月14日进行聆讯。

恒盛地产周三盘初曾跌逾10%，低探0.96港元。香港时间09:46，跌幅收窄至5.61%，报1.01港元；大市恒生指数 跌0.73%。（完）

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