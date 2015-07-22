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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》澳洲CPI数据公布后澳元/美元下跌，但之后小幅反弹

路透7月22日 - 0138GMT

* 澳洲第二季消费者物价指数(CPI)基本与预估一致，但澳元/美元走势波动

* 澳洲CPI年增率为1.5%，低于市场预估的增长1.7%，澳元/美元闻讯即跌至0.7403

* 该货币对之后又涨至0.7439，因CPI数据加权中值略高于市场预期

* CPI基本与澳洲央行预估一致，应不会影响该行展望

* 澳洲央行总裁史蒂文斯定于0305GMT发表讲话，应会有更大影响(完)

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