《汇市简讯》澳洲CPI数据公布后澳元/美元下跌，但之后小幅反弹

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月22日 - 0138GMT
* 澳洲第二季消费者物价指数(CPI)基本与预估一致，但澳元/美元走势波动
* 澳洲CPI年增率为1.5%，低于市场预估的增长1.7%，澳元/美元闻讯即跌至0.7403
* 该货币对之后又涨至0.7439，因CPI数据加权中值略高于市场预期
* CPI基本与澳洲央行预估一致，应不会影响该行展望
* 澳洲央行总裁史蒂文斯定于0305GMT发表讲话，应会有更大影响(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。